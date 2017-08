Der rumänische Großsegler "Mircea" läuft in das Hafenbecken am Bontekai von Wilhelmshaven ein. Die Besatzung grüßt dabei aus den Masten. Die Bark soll vorübergehend die "Gorch Fock" als Schulschiff der Marine ersetzen. Der Dreimaster soll am 11. August erstmals mit Offiziersanwärtern der Bundeswehr an Bord auslaufen.