Hannover. Bei der Fahndung nach drei ehemaligen RAF-Terroristen setzt die Polizei für den möglicherweise entscheidenden Tipp erneut auf die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Die Ermittler erhofften sich von der Sendung am Mittwoch und 20.15 Uhr diverse Hinweise und neue, erfolgversprechende Erkenntnisse, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag in Hannover mit.

Die Ex-RAF-Mitglieder Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette sollen in Norddeutschland mehrere Raubüberfälle begangen haben. Trotz zahlreicher Hinweise fehlt auch nach knapp neun Monaten öffentlicher Fahndung eine heiße Spur des Trios.

Als letzte Tat wird ihnen der Überfall auf einen Geldtransport und ein Möbelhaus am 25. Juni in Cremlingen bei Braunschweig zugeschrieben. Dabei sollen sie etliche Hunderttausend Euro erbeutet haben. Dieser Fall soll in der Fahndungssendung besonders hervorgehoben werden. Weil in dem sichergestellten Tatfahrzeug der Fetzen einer niederländischen Zeitung gefunden wurde, nahm die Polizei in dem Nachbarland die Fahndung nach dem Trio auf.

