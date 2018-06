Hannover

Ein 49-jähriger Mann wird beschuldigt, in einem Regionalexpress während der Fahrt von Hannover nach Bremen vor einer 26-jährigen Frau onaniert zu haben. Bundespolizisten nahmen den Deutschen aus Oldenburg bei Ankunft des RE 4442 in Bremen in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend vorläufig fest.

Bei seiner Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Drogen gefunden.

Der Mann erhielt Strafanzeigen wegen exhibitionistischer Handlungen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Danach wurde er entlassen.

