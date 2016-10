Meppen. In Meppen im Landkreis Emsland sind vier Busse bei einem Brand zerstört worden. Das Feuer war in der Nacht zu Samstag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ursache sei wahrscheinlich Brandstiftung, die Ermittlungen dauerten an. Die ausrangierten Fahrzeuge brannten vollständig aus. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden keine Angaben gemacht. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Bereits Anfang der Woche hatte in Meppen ein Bus gebrannt. Zunächst stand am späten Montagabend der Fahrersitz des ausrangierten Doppeldeckerbusses in Flammen, wenige Stunden später ein Rücksitz. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, der Schaden blieb gering. Die Polizei ging auch da von Brandstiftung aus.

Die Brandserie von Meppen ist nicht die einzige dieser Art in Niedersachsen. In den vergangenen zwei Jahren hatte es im Regiobus-Betriebshof im Springer Ortsteil Eldagsen mehrfach gebrannt. Der Schaden der Großfeuer ging in die Millionen.

Rückblick: Brand in Eldagsen

Auf dem Regiobus-Betriebshof im Springer Ortsteil Eldagsen hat es erneut einen Großbrand gegeben. Zur Bildergalerie

dpa/frs