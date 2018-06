Leer

Ein früher als Bauernhof genutztes Wohnhaus ist im Landkreis Leer vollständig niedergebrannt. Das Feuer brach am Samstagabend aus und schon nach wenigen Minuten stand der gesamte Hof in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mitteilte. Da die Bewohner des Hofes in Grotegaste (Gemeinde Westoverledingen) nicht zuhause waren, riefen die Nachbarn die Feuerwehr, als sie die Flammen aus dem Dach schlagen sahen.

Der Kampf gegen das Feuer erwies sich als schwierig und dauerte rund sechs Stunden. Insgesamt waren rund 60 Helfer von vier Feuerwehren, zwei Rettungseinheiten, sowie Polizei und Kriminalpolizei am Einsatzort. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar und soll nun ermittelt werden.

Von dpa/RND