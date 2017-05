Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr Oldenburg in der Nacht zum Montag eine Familie mit zwei Kleinkindern aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Weitere Bewohner in dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Oldenburg kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat einen 33-Jährigen wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen.