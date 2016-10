Feuerwehrmann soll mehrere Brände gelegt haben

Nienstädt. Der 23-Jährigen war am vergangenen Freitag festgenommen worden, wie die Polizei Bückeburg am Montag mitteilte. Zuvor hatten Beamte die Wohnung des Feuerwehrmannes durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde der Tatverdächtige noch am Sonnabend dem Haftrichter beim Amtsgericht Stadthagen vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Mehrere Taten hat der 23-Jährige mittlerweile eingeräumt.

In den vergangenen Monaten hatte es in Nienstädt immer wieder gebrannt. Mehrere Autos gingen in Flammen auf. Allein Anfang September musste die Feuerwehr sechs Brände in sechs Tagen löschen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich in Nienstädt ein Feuerwehrmann als Feuerteufel entpuppt. Einen ähnlichen Fall hatte es bereits vor sechs Jahren gegeben. Damals schlug ein 18-Jähriger zu und wurde schließlich gefasst. Insgesamt 30 Mal soll der Mann damals Feuer gelegt haben. Ob es einen Zusammenhang mit dem aktuellen Fall gibt, ist noch nicht bekannt.

frs