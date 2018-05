Osterode

Eine der Hauptrequisiten aus dem Kinofilm „Die Kleine Hexe“ ist nun dauerhaft im Harz zu sehen. Der Thron der „Oberhexe“ sei als sogenannter Foto-Point ab sofort neuer Anziehungspunkt im Museum im Ritterhaus in Osterode, teilte der Harzer Tourismusverband mit. Die Attraktion bilde auch einen besonderen Auftakt für den in Osterode beginnenden Wanderweg Harzer-Hexen-Stieg. Der im Februar in den Kinos gestartete Film, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Otfried Preußler, wurde an verschiedenen Orten in der Schweiz, in Bayern und im Harz gedreht.

Das Thema Film-Tourismus spiele auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Harz, hieß es. Seit Jahren sei die Region Kulisse für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen. Unter anderem drehte US-Schauspieler George Clooney in Goslar für seinen Film „The Monuments Men“. Nur selten sei es bisher gelungen, diese Themen touristisch zu integrieren. Der Verband wolle sich noch in diesem Jahr der Aufarbeitung der Film-Produktionen und Dreharbeiten im Harz widmen, um interessierten Gästen entsprechende Informationen anbieten zu können.

Der Göttinger Landrat Bernhard Reuter (SPD) sagte, der Harz sei mit seinen ursprünglichen Landschaften und vielfältigen Bauwerken Filmkulisse und Lebensraum zugleich. „Hier sind Sagenhaftes und Wirklichkeit eng verknüpft - und deshalb so intensiv zu erleben.“ Das müsste den Menschen noch stärker vermittelt werden.

Von epd