Fledermäuse fühlen sich im Harz wohl

Wernigerode . Vor allem Große Mausohren, Große und Kleine Bartfledermäuse und Wasserfledermäuse seien in den Winterquartieren des Großschutzgebiets in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zuhause. Die nachtaktiven Tiere überwintern in Stollen sowie Fels- und Baumhöhlen. Alle heimischen Fledermäuse gehören zu den gefährdeten und besonders oder streng geschützten Arten. Mit verschiedenen Methoden wird nach Angaben von Knolle das Vorkommen der Tiere, ihr Verbreitungsgebiet und ihre Lebensweisen untersucht.

dpa