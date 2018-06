Hodenhagen

Einst reiste Äffchen Mally mit Popstar Justin Bieber (24) um die Welt, nun hat das Tier im Serengeti-Park in der Lüneburger Heide erstmals für Nachwuchs gesorgt. Der Weißschulterkapuzineraffe, ein Männchen, lebt seit einigen Jahren in Hodenhagen. Das Tier war 2013 mit Bieber in einem Privatjet nach Deutschland gekommen. Der Zoll beschlagnahmte das damals etwa 14 Wochen alten Äffchen, weil notwendige Dokumente fehlten. Bieber verließ nach seiner Konzerttournee das Land, ohne die Papiere nachzureichen – der Affe blieb zurück.

Der ·Justin-Bieber-Affe· Mally (l) und Mutter Vanessa (r) zeigen ihrem rund sechs Wochen jungen Nachwuchs das Freigehege der Weißschulterkapuzineraffen im Serengeti-Park. Quelle: dpa

Mally kam erst in ein Tierheim nach München und dann in den Serengeti-Park. Dort wurde er von einer Tierpflegerin in eine Gruppe Weißschulterkapuziner integriert, wie eine Park-Sprecherin mitteilte. Ende April kam nun nach fünf Jahren der erste Nachwuchs von Mally zur Welt. Die Mutter des noch namenlosen Jungtieres ist die bereits 2007 im Park geborene Weißschulterkapuzinerdame Vanessa.

„Es ist ein großer Erfolg, einen als Haustier gehaltenen und damit völlig fehlgeprägten Affen so erfolgreich in eine Affengruppe zu integrieren, dass er Nachkommen zeugt“, sagte Parkinhaber Fabrizio Sepe.

