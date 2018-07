Oldenburg

Christian Capelle schiebt seine Schülerin an. „Treten, treten“, ruft er. Mit leichten Schlenkern fährt das Rad los, wird schneller, und schon kurvt Hiwi Youif elegant um die Hütchen des Übungsparcours. Die junge Frau ist stolz. Vor ein paar Wochen ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf ein Fahrrad gestiegen. Jetzt kann sie fast schon genauso gut fahren wie ihr vierjähriger Sohn.

Hiwi Youif stammt aus dem Irak. „Dort fahren Frauen kein Fahrrad“, erzählt sie. Eine Freundin übersetzt für sie. Doch jetzt in Deutschland will sie es unbedingt können. „Hier braucht man ein Fahrrad, um Sachen machen zu können“, sagt sie. Gemeinsam mit sieben anderen Frauen hat sie einen Kurs bei der Radfahrschule für Erwachsene im Oldenburger Stadtteil Bloherfelde belegt. Die Gemeinwesenarbeit, eine Art Stadtteiltreff, bietet diese zweimal im Jahr an - und wird seit einiger Zeit von Anfragen überrannt.

Christian Capelle (r) und Henning Brandt, beide Übungsleiter der Radfahrschule, trainieren mit den Kursteilnehmerinnen das Radfahren. Quelle: dpa

Radfahren zu lernen ist für Kinder in Deutschland fast so normal wie Laufen lernen. Seit den 90er Jahren gehört die Radfahrprüfung fest zum Lehrplan. „Die muss jeder Grundschüler in der 3. oder 4. Klasse machen“, sagt Hannelore Herlan von der Deutschen Verkehrswacht. Deshalb kann fast jeder Erwachsene hierzulande Radfahren - und nicht nur das. Das Fahrrad gilt inzwischen auch als Statussymbol für Umwelt- und Gesundheitsbewusste.

„Der Trend zum Zweit- oder auch Drittrad hält an“, sagt Stephanie Krone vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Manche Radler besitzen kein Auto, haben dafür aber ein Rad für jede Gelegenheit im Keller: Neben dem Alltagsrad zum Beispiel ein teures Tourenrad für Sport und Reisen, ein Faltrad für den Weg zur Arbeit oder ein Lastenrad für Einkauf und Kinder.

Nach Schätzungen des ADFC können trotzdem mehr als 100 000 Menschen in Deutschland nicht Radfahren. Darunter sind hauptsächlich Frauen aus muslimischen Ländern und ältere Leute, die es in der Kriegs- und Nachkriegszeit nicht beigebracht bekommen haben.

Der Großteil der Frauen in dem Oldenburger Radkurs kommt aus Syrien. „Für sie ist es ein Freiheitsgewinn, unabhängig zu sein von Bussen und Führerscheinen, die teuer sind“, sagt Stefan Pieper von der Gemeinwesenarbeit. Eine Freiheit, die sich immer mehr Migrantinnen wünschen: die Kurse in diesem Jahr waren schnell ausgebucht und für das nächste Jahr stehen schon elf Frauen auf der Warteliste.

Nirwaz Khaled (Mitte) fährt bei der Radfahrschule für Erwachsene mit ihrem Fahrrad auf einem mit Kreide bemalten Weg auf die Übungsleiter Christian Capelle (l) und Henning Brandt zu. Dabei wird sie von den Kursteilnehmerinen Vallak, Zakiya Rasho und Hiwi Youif (hinten l-r) beobachtet. Quelle: dpa

Radfahren zu lernen fällt Erwachsenen schwerer als Kindern - diese Erfahrung hat Kursleiterin Fröhlich in den vergangenen Jahren gemacht. „Sie merken stärker, dass sie Angst haben“, meint sie. „Kinder kann man leichter ablenken.“ In Oldenburg haben sich die Radschülerinnen deshalb langsam ans Fahren herangearbeitet. Für die ersten Stunden hatte Capelle die Pedalen von den Fahrrädern abmontieren lassen, so dass seine Schülerinnen wie Kinder auf Laufrädern erstmal üben konnten, das Gleichgewicht zu halten.

„Am Anfang war es schwierig. Jetzt geht es besser“, sagt Zakiya Rasho. Die ein oder andere Schürfwunde haben sich die Teilnehmerinnen dabei zugezogen, ihre Motivation hat darunter jedoch nicht gelitten. „Sie sind so oft auf die Nase gefallen, aber sofort wieder aufgestanden“, sagt Capelle.

Mit Kreide hat er an diesem Tag einen Parcours auf dem Marktplatz vor der Gemeinwesenarbeit aufgemalt. Das Programm heute: enge Kurven fahren. Seine Schülerinnen müssen dafür im Slalom um bunte Hütchen kreisen. Danach will er mit den Frauen eine kleine Radtour durch die Stadt unternehmen. Sie sollen dabei die Angst vor dem Straßenverkehr verlieren und die Verkehrsregeln lernen.

Die 44-jährige Rasho freut sich jetzt schon auf die Zeit nach dem Kurs: „Ich kaufe mir ein Fahrrad und fahre“, sagt sie. Anschließend rollt sie los, um die nächste Runde im Parcours zu meistern.

Von RND/dpa