Niedersachsen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, zeigt der Gefahrenindex für Freitag in Lüchow die höchste Warnstufe 5 an. Für Uelzen, Faßberg, Celle, Wittingen-Vorhop, Nienburg und Bergen galt zweithöchste Stufe 4.

Die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist seit Mitte März wieder besetzt. Die Bilder und Daten der 20 Waldbrandüberwachungskameras in Niedersachsen laufen dort zusammen. Die Landesforsten hatten in diesem Jahr bereits mehrmals vor der Gefahr von Waldbränden gewarnt. Pflanzen und Böden seien gerade in den Kiefernwäldern im Nordosten ausgetrocknet, hieß es.

„Die Waldbrandgefahr wird weiter recht hoch bleiben“, sagte ein DWD-Meteorologe in Hamburg mit Blick auf das Wochenende. „Die Luft bleibt bei Temperaturen von um die 27 Grad relativ trocken.“

Von RND/dpa