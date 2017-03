Um die zu hohen Stickoxidwerte in der Hamelner Innenstadt in den Griff zu bekommen, würden SPD, Grüne und Linke im Rat gerne Teile einer Bundesstraße im Stadtgebiet zur Tempo-30-Zone machen. Der Plan ist über anfängliche Überlegungen noch nicht hinausgekommen, sorgt aber in der Stadt schon jetzt für heftige Diskussionen.