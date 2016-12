Gewinner und Verlierer des Jahres im Norden

Hannover. Eine junge Sängerin mit einem Faible für schrille Outfits. Ein Turner, der bei den Olympischen Spielen nach einem Bänderriss trotz Schmerzen seine Übung bis zum Ende durchzieht. Und eine Ministerin, die ihren Doktortitel behalten darf und nun in der CDU weiterhin für höhere Ämter gehandelt werden kann. Sie alle gehören zu den Menschen, die 2016 in Niedersachsen und Bremen zu den Gewinnern zählten. Doch es gab auch Verlierer - die Beschäftigten von VW etwa, die als Folge des Dieselskandals in den kommenden Jahren mit Personalabbau und Einsparungen rechnen müssen.

Wer sind die Gewinner und Verlierer im Jahr 2016 in Niedersachsen und Bremen? Eine Übersicht. Zur Bildergalerie

lni