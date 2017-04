Göttingen . Aus Protest gegen eine Kundgebung von Rechtsextremen haben sich am Sonnabend rund 200 Gegendemonstranten versammelt. Es kämen noch weitere Teilnehmer hinzu, bisher verlaufe alles friedlich sagte eine Polizeisprecherin am Mittag. Die Demonstration richtet sich gegen eine für den Nachmittag am Bahnhof geplante Kundgebung des rechtsextremen "Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen". Die Polizei wollte mit einem Großaufgebot ein Aufeinandertreffen der Demonstranten aus beiden Lagern verhindern. Der 2015 gegründete fremden- und ausländerfeindliche "Freundeskreis" veranstaltet in Göttingen und Umgebung regelmäßig sogenannte Mahnwachen und andere Aktionen.

In Göttingen haben rund 200 Teilnehmer gegen eine rechtsextreme Kundgebung demonstriert. Zur Bildergalerie

dpa