Bremen

Ein zwei Jahre alter Junge ist in Bremen an einem Badesee über glühende Kohle gelaufen und hat sich dabei schwer verletzt. Das Kind lief offensichtlich barfuß und erlitt Verbrennungen an beiden Füßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kohle sei nur leicht mit Sand bedeckt und nicht gelöscht gewesen. Zunächst versorgten Rettungsschwimmer den Jungen am Samstag, bis ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber kam und der Junge in eine Klinik gebracht wurde. Das Grillen sei an den meisten freien Badeseen in Bremen erlaubt. Allerdings sollte die Kohle dann auch vollständig gelöscht und entsorgt werden. Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von dpa