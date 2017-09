Hamburger Fitnessstudio hat die sexistischte Werbung

Hamburg. Zum dritten Mal vergibt Terre des Femmes den "Zornigen Kaktus" für besonders frauenfeindliche Werbung. In diesem Jahr geht der Negativpreis der Frauenrechtsorganisation an ein Hamburger Fitnessstudio.

Die fitness & friends Deutschland GmbH wirbt mit dem Slogan "Heiß, heiß, Baby!". Dazu wird das Bild einer Frau in einer eindeutig zweideutigen Pose präsentiert. In der Erklärung der Jury heißt es: "Die Pose der dargestellten Frau weckt nach Dafürhalten der Jury Assoziationen mit der pornografischen Szene." Nur dass die Frau auf dem Bild an einem nicht definierbaren Lebensmittel lutsche. Hinzu komme, dass das beworbene Produkt keinen Bezug zu der dargestellten Frau und ihrer Pose habe.

Große Bandbreite frauenfeindlicher Werbung

Über 80 Werbeanzeigen sind bei Terre des Femmes (TDF) für den Wettbewerb eingegangen. Die "Heiß, heiß, Baby!"-Kampagne von der fitness & friends Deutschland GmbH erreichte 2235 der 3720 abgegebenen Stimmen. Ein klarer Sieg.

TDF habe nach eigenen Angaben den Gewinner über seinen „Sieg“ informiert und zum Gespräch über Sexismus in der Werbung eingeladen. Außerdem habe sich die Organisation beim Werberat über die drei Finalisten beschwert, damit er diese auffordert, ihre Werbung zurückzuziehen, und gegebenenfalls öffentlich rügt.

sis