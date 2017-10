Hat Vater zweijährigem Sohn Drogen verabreicht?

Die 30-Jährige war mit einem weiteren Kind unterwegs. Plötzlich erhielt sie von ihrem Ex-Freund mehrere SMS, aus denen sie schloss, dass dieser sich das Leben nehmen wollte. Sie kehrte sofort zurück in ihre Wohnung und fand ihren zweijährigen Sohn bewusstlos vor. Der Vater war zwar ansprechbar, stand aber erheblich unter dem Einfluss von Drogen und machte keine Angaben darüber, was geschehen war.

Die Mutter brachte das Kind sofort ins Krankenhaus, der Junge befand sich in kritischem Zustand. Am Dienstag war das Kind laut Polizei aber außer Lebensgefahr. Der Vater wurde festgenommen und in eine Nervenklinik eingewiesen. Ein Haftbefehl wurde beantragt.