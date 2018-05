Helmstedt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Notarztwagen und einem VW Touran sind am Dienstagnachmittag bei Helmstedt sechs Personen, darunter zwei Kleinkinder, leicht verletzt worden.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der Notarzt mit seinem Fahrer auf dem Weg zu einem Einsatz in Helmstedt. Mit eingeschaltetem Blaulicht fuhren sie bei Rot in die Kreuzung, um geradeaus weiter zu fahren. Dabei krachte eine 27-Jährige aus Sachsen-Anhalt mit ihrem Touran in die Beifahrerseite des Notarztwagens.

Leichte Verletzungen

Der Touran überschlug sich und rollte über die Fahrbahn. Die Fahrerin, ihr 31-jähriger Beifahrer und zwei Kinder im Alter von ein und drei Jahren sowie eine Bulldogge im Kofferraum verletzten sich leicht. Da alle Insassen angeschnallt und der Hund in einer Box waren, sei nichts Schlimmeres passiert, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Familie kam zur ärztlichen Versorgung ins Wolfsburger Klinikum.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, insgesamt entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Die Polizei Helmstedt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von af