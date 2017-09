Leerer Koffer legt Bahnhof in Celle lahm

Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstagmittag den Bahnhof in Celle kurzzeitig lahmgelegt. Reisende fanden den Koffer in einer S-Bahn, daraufhin wurde der Zug geräumt, das Gleis gesperrt und der gesamte Zugverkehr beeinflusst. Experten der Bundespolizei konnten schließlich Entwarnung geben, der Koffer war leer.