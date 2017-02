Hielten Ärzte wichtige Dokumente zurück?

Im Prozess um den Mord an einer jungen Frau im Klosterwald von Loccum (Kreis Rehburg-Loccum) ist am Mittwoch die Maßregelvollzugsklinik in Rehburg durchsucht worden. Rund 200 Polizeibeamte nahmen auf Anweisung des Landgerichts Verden Computer, einen Server, Festplatten und Unterlagen mit.