Der Testring für autonomes Fahren in Niedersachsen nimmt Gestalt an: Zwischen Hannover, Braunschweig und Salzgitter soll ab 2018 die erste Ausbaustufe für die rund 280 Kilometer lange Strecke, auf der von Computern gesteuerte Autos fahren, in Betrieb gehen. Darauf einigten sich die Vertragspartner am Dienstag.