Hannover

Hochsommerliche Temperaturen und Trockenheit haben am Wochenende in Niedersachsen zu einer Vielzahl auch vom Wind angefachter Brände in der Natur geführt. Nur mit Mühe konnte die Feuerwehr teils ein Übergreifen auf Wohnhäuser verhindern. Im Großraum Braunschweig musste die Feuerwehr am Samstag zu acht Bränden auf Wiesen und Feldern ausrücken. Einsätze gab es bei Harxbüttel, auf einem Stoppelfeld in Wendeburg sowie westlich von Lamme.

Viele Feuerwehreinsätze

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, stellte dieser Brand die Einsatzkräfte vor Herausforderungen, da die Flammen auf unterschiedlichen Feldern durch den Wind angefacht wurden und zwischenzeitlich den Ort Wedtlenstedt bedrohten. Wohnhäuser mussten durch einen gezielten Einsatz geschützt werden. Ein Trupp der Feuerwehr beschrieb die Brandausbreitung als Feuerwalze. In Mitleidenschaft gezogen wurden rund 16 Hektar Ackerfläche.

Teilweise im Abstand weniger Minuten gingen Alarmierungen bei der Feuerwehr ein. Zwei Einsätze gab es in Vechelde, einen an der Autobahn 39 sowie drei weitere Flächenbrände im Kreis Wolfenbüttel.

Brände sorgen für Einschränkungen im Bahnverkehr

In Bunde in Ostfriesland geriet am Samstag eine Hecke in Brand. Der Grundstückseigentümer versuchte zunächst, mit einem Nachbarn das Feuer mit Gartenschläuchen zu ersticken, später kam die Feuerwehr dazu. In Belm bei Osnabrück wollte ein 82-Jähriger Unkraut mit einem Thermobrenner vernichten und setzte dabei eine hohe Hecke in Brand. Zum Löschen rückte die Feuerwehr an. Bei Rinteln gerieten in der Nacht zum Sonntag auf bisher unbekannte Art und Weise Stroh-Rundballen in Brand.

Ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke Hannover-Bielefeld im Landkreis Schaumburg führte am Samstagabend zu Verzögerungen im Fern- und Nahverkehr der Bahn. Wie die Bahn mitteilte, war das Feuer nach eineinhalb Stunden gelöscht. Zwölf Fernzüge waren betroffen und mussten teils umgeleitet werden. Andere stoppten und warteten das Ende der Löscharbeiten ab. Es kam zu Verspätungen von bis zu einer Stunde.

Von RND/dpa