Hannover/Walsrode

Temperaturen von 30 Grad und ein sehr geringer Niederschlag im Mai haben Spuren in den Gärten in Niedersachsen hinterlassen: Die Erde ist knochentrocken, der Rasen vielerorts verbrannt – sofern Gartenbesitzer nicht eifrig wässern. Und das verursacht bei den ersten Wasserwerken Probleme. So haben die Stadtwerke Böhmetal in Walsrode dazu aufgerufen, die Bewässerung von Gärten mit Trinkwasser auf ein Minimum zu beschränken.

Trockenheit hält an. Stadtwerke und Wasserversorgungsverband bitten darum, den Trinkwasserverbrauch für Garten- und...

Dass allerdings kein Trinkwasser aus den Hähnen in Walsrode kommt – wie beim NDR zu lesen war –, kann Geschäftsführer Martin Hack nicht bestätigen: „Dann hätten sich die Kunden sehr schnell bei uns gemeldet.“ Allerdings könne es schon vorkommen, dass der Wasserdruck in einzelnen Straßen deutlich absinke, wenn mehrere Rasensprenger liefen. „Unsere Brunnen laufen unter Volllast, mehr geht nicht. Es ist aber ausreichend Grundwasser verfügbar“, betonte Hack.

Allerdings habe die Nachfrage nach Wasser im Mai deutlich zugenommen, sodass die Stadtwerke nicht immer hinterherkämen. „Eine Backstraße schafft auch nur 1000 Brötchen in der Stunde. Mehr geht nicht.“

