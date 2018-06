Bremen

Laut Polizei hatte ein 66-jähriger Hundebesitzer am Sonntag einen etwa zehn Zentimeter langen Nagel auf einer Rasenfläche in der Kornstraße bemerkt. Der Mann konnte verhindern, dass sein Hund in den präparierten Köder biss. Die Beamten entdeckten daraufhin in der Nähe weitere mit Nägeln gespickte Lockmittel und stellte sie sicher. Die Polizei wies daraufhin, dass eine solche Straftat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann.

Von RND/dpa