ICE hält wieder nicht in Wolfsburg

Wolfsburg. Erneut hat ein ICE den Bahnhof Wolfsburg verpasst. Der ICE von Köln nach Berlin hätte am Sonntag um 12.02 Uhr in der niedersächsischen Stadt halten sollen - rauschte dort jedoch vorbei. Das Personal bemerkte das Missgeschick offensichtlich und legte außerplanmäßig einen Stopp in Stendal in Sachsen-Anhalt ein. Dort konnten die Reisenden dann umsteigen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntagabend sagte. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (Online) berichtet. Warum der Zug nicht in Wolfsburg gehalten hatte, konnte der Bahnsprecher zunächst nicht sagen. „Wir werden den Fall gründlich auswerten“, erklärte er.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Halt am Bahnhof Wolfsburg ausfällt. Bereits Ende 2016 und im Jahr 2011 sogar dreimal binnen kurzer Zeit verpasste die Deutsche Bahn den fahrplanmäßigen Halt in der VW-Stadt.

