Hannover und Harz: Drogenbande bei Razzia ausgehoben

Hannover. Als Kopf der Bande gelten zwei 39 und 41 Jahre alte albanische Brüder. Sie wurden ebenso festgenommen wie ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Bande, ein 63-jähriger Italiener. Nach einem weiteren Mitglied des Drogenrings, einem 47-jährigen Albaner aus Hannover, wird noch gefahndet.

Den Anfang genommen hatten die Ermittlungen bereits Weihnachten 2016. Damals wurde eine Frau aus Hannover an der deutsch-niederländischen Grenze festgenommen, die zwei Kilogramm Kokain bei sich hatte. Im April fingen die Fahnder in Zusammenarbeit mit der Polizei in Amsterdam einen weiteren Kurier der Bande ab, der zwei Kilo Kokain nach Deutschland schmuggeln wollte. Das Rauschgift hatten die Täter in einem Auto aus dem Harz versteckt.

Damals wurden auch die ebenfalls aus Albanien stammenden Lieferanten des Rauschgifts festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu einem Fahrzeug mit deutscher Zulassung, in dem 27 Kilogramm Kokain versteckt waren. Insgesamt beläuft sich der Marktwert der im gesamten Verfahren beschlagnahmten Drogen nach Angaben des LKA auf über eine Million Euro.