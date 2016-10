Detern. Das hat sich die Frau bestimmt anders vorgestellt: Der Versuch einer Seniorin, kandierte Äpfel im Wasserkocher zuzubereiten, hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in einem Altenheim in Detern (Kreis Leer) verursacht. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte der Feuermelder ausgelöst, wie die Feuerwehr in Leer mitteilte. Mehrere Feuerwehren rückten zum Seniorenheim aus.

Das Zimmer der Seniorin war völlig verraucht, als die Einsatzkräfte schließlich in das Gebäude gelangten. Ein Feuer war nicht ausgebrochen. Die Frau wurde aus ihre Zimmer befreit, sie blieb unverletzt. Auch der rauchende Wasserkocher wurde ins Freie befördert. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr noch einmal das Zimmer und gab schließlich Entwarnung.

dpa