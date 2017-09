Kapitän bei Schiffsunfall an Schleuse getötet

Uelzen. Bei einem Unfall an einer Schleuse im Landkreis Uelzen ist ein 56 Jahre alter Schiffsführer ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann sein Kapitänshaus vor der Einfahrt in die Schleuse auf dem Elbe-Seitenkanal nicht ausreichend herunter, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Deshalb stieß er mit einem Stahlseil zusammen. Der Mann wurde aus dem Ruderhaus geschleudert und tödlich verletzt. Zwei weitere Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.

In dem Unfall am späten Montagabend wurde der Bereich um die Schleuse Uelzen bei Esterholz komplett gesperrt. Da eine zweite Schleuse wegen einer Inspektion nicht benutzt werden kann, staute sich der Schiffsverkehr auf dem Elbe-Seitenkanal. Das Ruderhaus des Schiffes wurde bei dem Unfall komplett zerstört, die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf rund 50 000 Euro.

Wann das Schiff geborgen und der Elbe-Seitenkanal im Bereich der betroffenen Schleuse nahe der Samtgemeinde Aue wieder freigegeben wird, war nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Uelzen zunächst unklar.

dpa