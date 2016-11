Keine Koran-Verteilungen in Fußgängerzonen mehr?

Die Festnahmen von fünf Islamisten am Dienstag wurde von Innenminister Boris Pistorius sehr begrüßt. Seine Linie in der Bekämpfung des Islamismus war nicht immer so klar, nun geht er allerdings entschlossen dagegen vor. Derzeit wird in der Regierung ein Verbot von Koran-Verteilaktionen in Fußgängerzonen diskutiert.