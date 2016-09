Hannover. Bei dem Dornfelder Rotwein Qualitätswein lieblich 2015 könne es in Einzelfällen zu Gärprozessen mit Hefen gekommen sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bingen in Rheinland-Pfalz mit. Dadurch könne in den Flaschen Druck aufgebaut worden sein, der das Glas zum Bersten bringe.

Wer eine Flasche gekauft habe, solle sie vorsichtig in eine Tüte verpacken und im Restmüll entsorgen, hieß es. Der Kaufpreis werde erstattet. Betroffen ist ausschließlich Ware mit der Bezeichnung A. P. NR. 4 342 070 295 16 auf der Rückseite.

dpa