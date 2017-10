Kitesurfer verunglückt auf der stürmischen Nordsee

Butjadingen. Der 31-Jährige aus Nordenham sei vom eigenen Kiteboard am Kopf getroffen und von Lebensrettern der DLRG ans Festland gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Mann kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Kitesurfen bei diesen Windstärken sei lebensgefährlich, betonte der Polizist. Die Halbinsel Butjadingen liegt zwischen Nordsee, Jadebusen und Weser und gehört zum Landkreis Wesermarsch.

Dort war in der Nacht zu Sonntag ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, als er zusammen mit seinem Bruder beim Campen am Strandbad in Sehestedt von der Sturmflut überrascht wurde. Die Leiche des Mannes wurde nach stundenlanger Suche im Jadebusen entdeckt. Der 59-jährige Bruder wurde hingegen gertettet –er hatte sich an einem Mast festgeklammert.

Sturm „Herwart“ ist über Norddeutschland hinweggefegt und hat einem Mann das Leben gekostet. Zur Bildergalerie

Von dpa/frs