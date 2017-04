Schwere Verbrennungen hat sich am frühen Sonnabendnachmittag ein Arbeiter in Lüneburg zugezogen, als ein Kran eine Bahnoberleitung am Lüneburger Westbahnhof streifte und der Lichtbogen des Stromschlags den 23-Jährigen auf der Erde traf. Nach dem Unfall musste die Bahnstrecke bis zum Abend gesperrt werden.