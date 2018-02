Kreuzfahrtschiff „Norwegian Bliss“ ist ausgedockt

Papenburg. Auf der Papenburger Meyer Werft ist am Samstag das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Bliss“ ausgedockt worden. Der 334 Meter lange, speziell für Alaska-Reisen konzipierte Luxusliner legte am Ausrüstungspier der Werft an, wo zunächst der Schornstein montiert werden sollte. Die Emsüberführung in Richtung Nordsee ist laut Werft für das zweite Märzwochenende geplant. Bis dahin liegt das Schiff im Werfthafen, wo weitere Ausrüstungsarbeiten, Erprobungen und Abnahmen der Reederei durchgeführt werden. Gleichzeitig beginnt das Training für die etwa 1600 Crewmitglieder.

Die ersten Gäste sollen nach der Ablieferung Mitte April 2018 an Bord des Schiffes gehen. Dieses bietet Platz für insgesamt 3998 Passagiere. Es ist das 13. Kreuzfahrtschiff, das die Werft für die Reederei Norwegian Cruise Line baut. Nach dem Ausdocken der „Norwegian Bliss“ geht es im Baudock gleich weiter: Dort werden dann die beiden Schwimmteile des Kreuzfahrschiffes „AIDAnova“ aus dem Werfthafen in das freigewordene Baudock II manövriert.

Von dpa