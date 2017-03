Hannover. Wissenschaftler hatten unlängst in einem Steinbruch bei Goslar zwei Schädel sowie mehrere Fossilreste entdeckt und diese einer bereits bekannten fossilen Krokodilgattung Theriosuchus zugeordnet. Neue Untersuchungen durch ein Forscherteam des Landesmuseums Hannover und des Museums für Naturkunde Berlin ergaben jedoch, dass es sich bei den Funden um ein bislang unbekanntes Ur-Krokodil handelt. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift PLoS One veröffentlicht.

Knoetschkesuchus langenbergensis, so der vollständige wissenschaftliche Name, lebte vor rund 154 Millionen Jahren zusammen mit kleinwüchsigen Dinosauriern auf einer Insel im Jurameer im heutigen Harzvorland. Nach Angaben der Wissenschaftler war das Krokodil nicht größer als einen halben Meter. "Mit seiner kurzen Schnauze und den großen Augen hätte es sicher ein echter Terrarienliebling für Reptilienfreunde werden können", schreibt das Forscherteam.

In dem Kalksteinbrocken ist ein Teilskelett und Schädel von Knoetschkesuchus als Fossil erhalten. Quelle:

Die bei Goslar gefundenen Fossilien sehen der bereits bekannten Krokodilgattung Theriosuchus sehr ähnlich. Erst mithilfe von mikro-computertomographischen Untersuchungen konnten die kleinen Schädelreste so exakt durchleuchtet werden, dass den Wissenschaftlern bei einer anschließenden Schädelkonstruktion die Abweichungen auffielen.

frs