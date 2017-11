Kuh fällt in Güllegrube und muss gerettet werden

Kiefeld. Eine Kuh ist auf einem Bauernhof in Ostfriesland in eine Güllegrube gefallen. Das Tier wurde am Dienstag in Kiefeld bei Leer von der Feuerwehr gerettet, wie die Einsatzkräfte am Abend mitteilten. In einem Stall seien Bretter über dem Güllekeller weggebrochen.

Laut Feuerwehr befindet sich unterhalb der Boxen für die Rinder ein bis zu 1,80 Meter tiefer Keller, um dort den Kot der Tiere aufzufangen. Die Kuh habe noch mit dem Kopf herausgeschaut, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte hätten Atemschutz angelegt, um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien - wegen des hohen Ammoniakgehalts in der Grube.

Die Kuh blieb unverletzt. „Solche Einsätze haben wir fünf bis sechs Mal im Jahr“, so der Sprecher.

Von dpa