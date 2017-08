„Es werden nur 171 Lehrer abgeordnet“

Die Abordnung von Gymnasiallehrern an Grundschulen wird eher die Ausnahme in Niedersachsen bleiben. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) ist am Mittwoch im Landtag Befürchtungen des Philologenverbandes entgegengetreten, es müssten bis zu 1000 Gymnasiallehrer vorübergehend an Grundschulen unterrichten.