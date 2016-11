Braunschweig. Der Mann war in seinem Wagen in Richtung Hannover unterwegs, als ein Lastwagenfahrer auf der Gegenfahrbahn in Richtung Berlin aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und durch die Mittelleitplanke brach. Der Lastwagen rammte das Auto des Mannes und zerstörte es vollständig, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Alter des Autofahrers war am Montagabend noch unklar.

lni