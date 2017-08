Lagerhalle in Seesen bei Großbrand zerstört

Seesen. Ein Großbrand hat am Montag eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in Seesen (Landkreis Goslar) weitgehend zerstört. Nach Angaben der Polizei in Goslar drohten das Dach und Mauern des Gebäudes einzustürzen. Weil es zu starker Rauchentwicklung kam, wurden die Anwohner per Rundfunkdurchsagen dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund um den Brandort wurden diverse Straßenzüge gesperrt. Mehreren Feuerwehren aus Südniedersachsen gelang es bis zum Nachmittag nicht, die Flammen zu löschen.

Der Brand war am Vormittag aus bisher unbekannter Ursache in der rund 1600 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen. In dem Gebäude lagerten der Polizei zufolge unter anderem Putzmittel. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens gab es bis zum Nachmittag keine Angaben. Menschen seien nach den bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen, sagte der Sprecher.

dpa