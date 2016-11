Land will Sportplätze vor Lärmklagen schützen

Die Landesregierung will Sportvereine mit Übungsplätzen in Wohngebieten besser vor Lärmklagen von Anwohnern schützen. Gemeinsam mit seinen Länderkollegen will Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) den Bund dazu drängen, auf Sportplätzen mehr Lautstärke zu erlauben. Dazu müsste das Bundesemissionsschutzgesetz geändert werden.