Er oder sie sollte Ebbe und Flut erklären können, Interesse an der Seefahrt haben und mit Wind und Wetter umgehen können: Der neue Wärter des Leuchtturms "Kleiner Preuße" in Wremen (Landkreis Cuxhaven). So steht es in der offiziellen Stellenausschreibung. Der Haken: Es gibt kein Geld dafür.