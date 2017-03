Friedland. Ersten Ermittlungen zufolge war die 19-Jährige gegen 16.10 Uhr auf der Landstraße 566 aus Friedland in Richtung Reckershausen unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto drehte sich und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum am Straßenrand. Die Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die L566 musste für knapp vier Stunden gesperrt werden.

lni/jos