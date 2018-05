Hessisch Oldendorf

Einen Tag nach einem schweren Verkehrsunfall in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist ein Mann an seinen Verletzungen gestorben. Der 78 Jahre alte Autofahrer starb am Samstag, wie die Polizei mitteilte. Er war am Freitag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einen haltenden Wagen geprallt. Das Auto des 78-Jährigen schleuderte danach in eine Straßenlaterne.

Zeugen berichten, dass der Mann vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren sei. Die Beamten vermuten, er könnte einen plötzlichen Schwächeanfall erlitten haben. Andere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Von dpa