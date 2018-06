Bremen/Hemelingen

Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der A1, Anschlussstelle Mahndorf in Richtung Osnabrück, auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs wurde dabei in dem Fahrerhaus seines Wagens eingeklemmt, während der Auflieger zu brennen begann. Die Feuerwehr konnte den Lastwagenfahrer rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und den Brand löschen.

Laut der Feuerwehr Bremen wurden bei dem Unfall drei Menschen verletzt, eine Person davon schwer. Für die schwer verletzte Person wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, dieser konnte aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse den Flug nicht ausführen. Letztliche brachte ein Rettungswagen die Person in eine Klinik. Gegen 9 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz und übergab die Unfallstelle der Polizei. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von RND/Nadine Wolter