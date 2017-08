Männer erleiden Stromschlag und schwere Verbrennungen

Oberleitung am Nienburger Bahnhof

Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren stiegen in der Nacht von Freitag auf Samstag am Nienburger Bahnhof auf einen Güterwagen. Dort sollte sie ein 23-Jähriger fotografieren. So weit kam es aber nicht: Die beiden jüngeren Männer erlitten einen Stromschlag und lebensbedrohliche Verbrennungen.