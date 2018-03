Ist der vermisste Schotte Liam Colgan verunglückt?

Hamburg. Seit etwa vier Wochen wird der Schotte Liam Colgan in Hamburg vermisst. Verwandte und Bekannte des 29-Jährigen geben nicht auf, nach dem jungen Mann zu suchen. Doch langsam schwindet die Hoffnung. Auch eine Woche nachdem 300.000 Flugblätter mit einer Beschreibung von Liam Colgan verteilt wurden, gibt es noch keine heiße Spur des 29-Jährigen.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Es habe Hinweise im zweistelligen Bereich gegeben, denen nachgegangen worden sei. Nach ersten Ermittlungen sei es nicht unrealistisch, dass der 29-Jährige verunglückt sei. Es gebe beispielsweise keine Hinweise darauf, dass der Schotte einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei oder sich habe absetzen wollen.

Colgan war vor rund vier Wochen auf der Reeperbahn verschwunden, nachdem er an dem Junggesellenabschied seines Bruders teilgenommen hatte. Die Hochzeit wurde inzwischen angesichts der Umstände verschoben. Colgan war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und weder in sein Hostel zurückgekehrt noch nach Schottland zurückgeflogen. Seitdem sucht die Familie unter anderem mit Flugblättern nach ihm.

Von dpa/ewo