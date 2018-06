Luhmühlen

Nach einem schweren Sturz der belgischen Reiterin Chloe Raty beim Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen (rund 15 Kilometer westlich von Lüneburg) ist ihr Pferd Axel am Sonnabend eingeschläfert worden. Es sei beim Röntgen „eine eindeutige Fraktur des ersten Lendenwirbels“ diagnostiziert worden, sagte der Tierarzt Jürgen Martens. Folge sei eine Querschnittslähmung gewesen. Die 24 Jahre alte Reiterin ist nach Angaben des Veranstalters wohlauf. In Luhmühlen wird an diesem Wochenende neben der deutschen Meisterschaft eine internationale Vier-Sterne-Prüfung ausgetragen.

Von RND/dpa