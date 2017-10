Lüneburg. Die ARD hat eine neue Hauptfigur für ihren Serien-Dauerbrenner „Rote Rosen“ gefunden. Im Februar 2018 wird in Folge 2601 Schauspielerin Madeleine Niesche (46) die Rolle der Keramikmeisterin Sonja Pasch übernehmen, teilte das Erste am Montag mit. Sie will mit ihren Entwürfen das marode gewordene Familienunternehmen in ihrer alten Heimat wieder auf die Erfolgsspur bringen. Damit folgt sie dem Ruf ihres Bruders Gregor Pasch (Wolfram Grandezka), der einige Wochen zuvor als Sanierer die Geschäftsführung der Manufaktur übernommen hat.

Die Schauspieler Björn Bugri (l) und Madeleine Niesche stehen am Rande der Dreharbeiten für die ARD-Telenovela «Rote Rosen». Quelle: dpa

Die in Mecklenburg-Vorpommern geborene Madeleine Niesche ist bereits die 14. Hauptdarstellerin, die von der ARD in der Regel von Staffel zu Staffel ausgetauscht wird. Die Schauspielerin war zuletzt hauptsächlich am Theater engagiert, unter anderem am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, dem Nationaltheater Weimar und dem Theater Koblenz. Gegenwärtig ist noch Patricia Schäfer (50) „Rote Rosen“-Hauptdarstellerin.

dpa