Osnabrück. Die Feuerwehr hat in Osnabrück am Montagmorgen die Leiche eines Mannes aus dem Fluss Hase geborgen. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Auch wie der Mann ums Leben kam, sei noch völlig offen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet.

Die Brücke der Heinrich-Heine-Straße wurde zeitweise gesperrt. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch völlig unklar.

dpa/ewo