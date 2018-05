Stade

Ein 53-Jähriger ist im Burggraben in Stade ertrunken. Bootsfahrer hätten ihn am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Nähe des Bahnhofes treibend entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aus Oldendorf im Kreis Stade zuvor in den Burggraben gestürzt ist.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es demnach nicht, die Polizei geht von einem Unglück aus. Die Menschen auf dem Boot hatten gegen 15.00 Uhr den Notruf alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von dpa